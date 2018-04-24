4 قتلى و15 مصابا في سقوط قذيفة هاون على سوق شعبي في دمشق

أعلن مصدر في قيادة شرطة مدينة دمشق عن أن الاعتداء الإرهابي بقذيفة هاون على سوق شعبي في منطقة "نهر عيشة" بالعاصمة تسبب بمقتل 4 مدنيين وإصابة 15 آخرين بجروح.

© Sputnik . Yazan Kalash جبهة ريف دمشق الجنوبي…اشتعال المعارك بعيدا عن المصالحة

وقال مصدر الشرطة في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " "إن 4 شهداء ارتقوا وجرح 15 مدنيا نتيجة سقوط قذيفة هاون أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة جنوب دمشق على سوق شعبي في منطقة نهر عيشة."

إلى ذلك، ذكرت "سانا" أن وحدات الجيش السوري بإسناد من سلاح الجو وجهت اليوم ضربات مركزة على غرف عمليات ومراكز تحصينات التنظيمات الإرهابية ومستودعات ذخيرتها في منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق أسفرت عن تدمير العديد منها وإيقاع عشرات القتلى بين صفوفها.

وأفادت الوكالة بأن سلاحي الجو والمدفعية وجها بناء على معلومات استخباراتية ورصد دقيق ضربات مكثفة على ما يسمى "المربع الأمني" للإرهابيين في الحجر الأسود أسفرت عن تدمير العديد من الآليات والمقرات بما فيها من ذخيرة وعتاد.

وتواصل الوحدات البرية تقدمها على حساب التنظيمات الإرهابية في محاور عدة من الحجر الأسود بعد كسر دفاعاتها وتمكنت من قطع العديد من خطوط إمداد الإرهابيين ومحاور تحركهم بعد اشتباكات عنيفة في المزارع الواقعة بين الحجر الأسود ويلدا وببيلا.