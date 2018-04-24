الجيشان الأردني والسوداني يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

وقع الجيشان الأردني والسوداني، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك بهدف تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية بين البلدين.

© AP Photo / Yousef Allan تعرف على قدرات الجيش الأردني وترتيبه عالميا

عمان- سبوتنيك. وحسب نشرة رسمية صادرة عن القوات المسلحة الأردنية، فقد "وُقعت في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية — الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك بين القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة السودانية".

وحسب النشرة، فإن الاتفاقية "تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية بين البلدين".

وفي إطار العلاقات الثنائية وقع البلدان 10 اتفاقيات وبروتوكولا ومذكرة تفاهم، وذلك إثر اجتماعات اللجنة العليا الأردنية السودانية المشتركة، والتي عقدت أعمال دورتها السابعة في الخرطوم في آب/ أغسطس 2017، وترأسها رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، والنائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء السوداني، بكري حسن صالح.