الوجهة المقبلة للجيش السوري بعد تطهير محيط العاصمة من الإرهاب

كشف وزير المصالحة الوطنية في الحكومة السورية علي حيدر عن الوجهة المقبلة للجيش العربي السوري في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية المسلحة المنتشرة على بعض الأراضي السورية.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy إصابة امرأة وطفلة في قصف صاروخي على حمص

وقال الوزير حيدر إن دمشق تخطط لاستعادة جيب خاضع لسيطرة المعارضة شمال مدينة حمص قريبا بعد استكمال اتفاقات استسلام مع جماعات مسلحة حول العاصمة . بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وبعدما نجح الجيش السوري والقوات الحليفة معه في استعادة الغوطة الشرقية، أكبر منطقة كانت خاضعة لسيطرة المعارضة بالقرب من دمشق في مطلع نيسان/ أبريل الجاري، يقترب الآن من استعادة بضعة جيوب باقية حول العاصمة.

كما بدأ الجيش السوري قبل حوالي أسبوع عملية عسكرية لاستئصال الجيوب التي تتحصن فيها التنظيمات الإرهابية منها تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في جنوب دمشق وعلى جيب مجاور للآخر الذي تسيطر عليه فصائل أخرى.

وقال الوزير السوري في مقابلة مع "رويترز" إن الحكومة ستركز على استعادة جيب خاضع لسيطرة المعارضة شمال مدينة حمص بعد تأمين المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق.