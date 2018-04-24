الوجهة المقبلة للجيش السوري بعد تطهير محيط العاصمة من الإرهاب

وبعدما نجح الجيش السوري والقوات الحليفة معه في استعادة الغوطة الشرقية، أكبر منطقة كانت خاضعة لسيطرة المعارضة بالقرب من دمشق في مطلع نيسان/ أبريل الجاري، يقترب الآن من استعادة بضعة جيوب باقية حول العاصمة.
كما بدأ الجيش السوري قبل حوالي أسبوع عملية عسكرية لاستئصال الجيوب التي تتحصن فيها التنظيمات الإرهابية منها تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في جنوب دمشق وعلى جيب مجاور للآخر الذي تسيطر عليه فصائل أخرى.
وقال الوزير السوري في مقابلة مع "رويترز" إن الحكومة ستركز على استعادة جيب خاضع لسيطرة المعارضة شمال مدينة حمص بعد تأمين المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق.
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