شاهد... الجيش السوري يقوم بتدعيم قواته قرب محطة الزارة بعد هجوم "النصرة"

تعمل القوات السورية المتواجدة في ريف حماة الجنوبي على سد كافة الثغرات الميدانية وخاصة بعد الهجمات التي شنتها عناصر تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) التي حاولت الوصول قبل أيام إلى محطة "الزارة" الحرارية الهامة والتي تغذي مناطق واسعة بالطاقة الكهربائية.

© Sputnik . HASSAN HASHEM "النصرة" تشن هجوما ليليا على محطة كهرباء الزارة وسط سوريا

قال مصدر عسكري برتبة عميد لمراسل " سبوتنيك " إن الجيش السوري أحبط الهجمات الليلية لـ" النصرة " وقد أدت الضربات النارية المكثفة إلى تحقيق عشرات الإصابات في صفوف المهاجمين وتدمير عدد من الآليات رباعية الدفع استعان بها المسلحون لعبور المنطق التي تجاور النهر قادمين عبر بحيرة الرستن.

وأضاف المصدر أن الجيش السوري قام مؤخرا بتحصين نقاطة وتدشيمها بشكل جيد تحسبا لمزيد من الهجمات كون الجماعات المسلحة اليوم تلفظ أنفاسها وهي أمام مرحلة الفناء التي تشهدها مواقعها في الجغرافيا، وليس مستبعدا أن تقوم فصائل "النصرة" المتواجدة في أرياف حماة باستخدام كافة الوسائل لإطالة أمد بقائها بدعم من الأتراك الذين يقدمون كافة أشكال الإمداد اللوجستي لها.

وحشد الجيش السوري مزيدا من قواته في المنطقة القريبة من جرجيسة شمال البحيرة والتي تعد طريقا يصل حتى بلدة الرستن، ودعم خطوط الاشتباك بعدد من الدبابات والعربات المحملة برشاشات متوسطة نظرا لحساسية المنطقة التي تعد محزنا بشريا للمسلحين يجاور ريف حمص.