بوغدانوف يبحث الوضع في سوريا بعد "الضربة الثلاثية" مع رئيسة حزب سوري

بحث مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، مع الأمينة العامة لحزب "الشباب للبناء والتغيير" السوري، بروين إبراهيم، الوضع في سوريا بعد "الضربة الثلاثية"، التي نفذتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا على سوريا.

موسكو — سبوتنيك . ذكر بيان الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء 24 أبريل/ نيسان، أن بوغدانوف ناقش قضايا التسوية السورية في الوضع الراهن، بعد "الضربة الثلاثية".

يذكر أن الجانبين شددا على أن الأزمة في سوريا لا يمكن حلها إلا بالوسائل السياسية على أساس القرار رقم 2254 لمجلس الأمن الدولي، ومع الأخذ بعين الاعتبار نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، فجر يوم 14 أبريل الجاري هجمات صاروخية على منشآت حكومية سورية، يزعمون أنها تستخدم لإنتاج أسلحة كيميائية، متهمة دمشق باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية. ونفت موسكو، من جانبها، مزاعم غربية تدعي بأن الجيش السوري ألقى قنبلة تحوي مادة الكلور على تلك المدينة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ضرب الولايات المتحدة وحلفائها المنشآت العسكرية والمدنية في سوريا يعتبر عملا عدوانيا وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.