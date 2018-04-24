السيسي يناقش تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة مع رئيس "ABB" العالمية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 24 أبريل/ نيسان، أورليش شبيسهوفر الرئيس التنفيذي لشركة "ABB" العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والكهرباء، لبحث تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

© AP Photo / Barrington Coombs رسالة من السيسي إلى محمد صلاح

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن اللقاء شهد مطالبة الرئيس للشركة العالمية بتنفيذ المزيد من المشروعات في مصر، مضيفا في بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه أن الرئيس السيسي أكد لرئيس شركة "ABB" اهتمام مصر بأن تصبح مركزا وجسرا إقليميا للطاقة.

وأشار إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير منظومة الكهرباء والطاقة بشكل شامل، وما تستطيع "ABB" أن توفره من حلول وأنظمة وتكنولوجيات في مجالات الكهرباء والطاقة.

وحضر اللقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، إضافة إلى السفير السويدي في القاهرة، وعدد من مسؤولي الشركة.

وقال راضي إن السيسي أعرب عن تقدير مصر للتعاون القائم مع الشركة، وحرصها على الاستفادة مما تتمتع به "ABB" من خبرة دولية متميزة، من جانبه أشاد أورليش شبيسهوفر خلال اللقاء، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، برؤية السيسي الطموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر.

وقال شبيسهوفر إن شركة "ABB" تعتز بكونها شريكا لمصر في مجال الكهرباء والطاقة، وتدعم تحول مصر لمركزا إقليمياً للطاقة.

وتعمل شركة "ABB" في السوق المصرية منذ عام 1926، في مجالات نقل وتوزيع الكهرباء، وتنفيذ شبكات الربط الكهربائي، ولديها 5 مصانع في مدينة العاشر من رمضان، ويبلغ عدد العاملين بها حوالي 3500 شخص، بقيمة استثمارات تقدر بأكثر من 200 مليون دولار أمريكي، وتقوم حاليا بتصدير 20 % من إنتاج الشركة في مصر، بالإضافة إلى مساهمتها في تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية في مصر.