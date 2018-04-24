السعودية تضع حجر الأساس لأول مشروع ترفيهي في المملكة

وكان من المقرر أن يدشن الملك سلمان المشروع غدا الأربعاء، الذي تبلغ مساحته 334 كيلومترا مربعا، في منطقة "القدية" جنوب غربي الرياض، ووصفه بأنه إجابة المملكة على مدينة "ديزني لاند" الأمريكية، ولكن سيتم التدشين السبت 28 أبريل.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الحكومية دون الإفصاح عن التأخير: "سيفتتح الملك سلمان يوم السبت المقبل مشروع القدية وهو الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة في المملكة".

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المرحلة الأولى من التطوير، والتي ستشمل المنتزهات الترفيهية الراقية، ومرافق رياضة السيارات، ومنطقة السفاري، في عام 2022، حسبما يقول المسؤولون.

ونقل عن المسؤول في المشروع فهد بن عبد الله التونسي، قوله في بيان حكومي يوم الإثنين، إن المنشأة تسلط الضوء على "جهد لا هوادة فيه لتطوير مشاريع سياحية ستساعد في تحقيق الكثير من العوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة".

وبخلاف مدينة "القدية"، كشفت المملكة النقاب عن مخططات لبناء "نيوم"، وهو مشروع ضخم يوصف بأنه وادي السليكون الإقليمي، بالإضافة إلى مشروع البحر الأحمر، وهو منتجع سياحي محاط بشعاب مرجانية، وكلاهما تقدر تكلفتهما بمئات المليارات من الدولارات.

وينفق السعوديون مليارات الدولارات سنويا، لمشاهدة الأفلام وزيارة المتنزهات في المراكز السياحية المجاورة، مثل دبي والبحرين.

وفي شهر فبراير/ شباط، أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية أنها ستقيم أكثر من 5000 مهرجان وحفلات موسيقية في عام 2018، أي ضعف عدد العام الماضي، وخصصت مبلغ 64 مليار دولار لدعم وتمويل هذا القطاع في العقد المقبل.