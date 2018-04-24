"أنصار الله": قنص جنديين سعوديين في جيزان جنوب غربي المملكة

موسكو — سبوتنيك . قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" إن "قناصي أنصار الله قتلوا اليوم الثلاثاء جنديين في الجيش السعودي بموقع الفريضة في جيزان".

وأكد المصدر "أن مسلحي أنصار الله أعطبوا آلية عسكرية سعودية بصاروخ موجه في قرية الخوبة بجيزان، كما استهدفوا بقصف صاروخي مماثل جرافة عسكرية سعودية في منطقة الثعبان قبالة منفذ علب بقطاع عسير".

وأضاف "أن مدفعية أنصار الله استهدفت تجمعات عسكرية سعودية في جبل سلا وموقعي المستحدثة والسمنة وشمال معسكر أبو المض وفي منفذ الطوال بجيزان".

مشيراً إلى "تعرض تجمعات عسكرية سعودية وأخرى لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الجمارك وتبة القيادة وصحراء البقع قبالة منفذ الخضراء بنجران إلى قصف مدفعي لمسلحي أنصار الله".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 آذار/ مارس 2015 عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.