الخارجية الإيرانية تعلق على اغتيال صالح الصماد

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، على مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى، التابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، صالح الصماد، الذي أعلن عنه أمس الثلاثاء 23 نيسان/ أبريل.

قدم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ، بهرام قاسمي، اليوم الثلاثاء، رسالة تعزية في مقتل الصماد، مشددا على أن "الشعب اليمني سيجني قريبا ثمار جهاده ومقاومته المعتدين".

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، بعث برقية مواساة عزى فيها المجلس السياسي الأعلى في اليمن بمقتل رئيسه صالح الصماد إثر غارة جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية.

وأدان شمخاني ما وصفها "جرائم النظام السعودي في ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني المظلوم"، مؤكداً أن "اغتيال القادة السياسيين يعني الهروب من الحوار والابتعاد عن دائرة المنطق والحلول السياسية"، وذلك وفقاً لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

ووفقا للبرقية، أشاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالدور البارز والمتميز للصماد في مسيرة التطلع للاستقلال والوحدة وشموخ الشعب اليمني المقاوم، مؤكدا أن "الدم الطاهر للصماد برهن أحقية ومظلومية جهاد الشعب اليمني وزيف مزاعم المسؤولين السعوديين".

وهنأ شمخاني، مهدي المشاط بانتخابه رئيساً جديداً للمجلس السياسي الأعلى في اليمن وتمنى له النجاح، مؤكداً دعم إيران المستمر وتعاونها السياسي بهدف التوصل إلى تسوية الأزمة ووضع حدة للعدوان الأجنبي على هذا البلد.

وكان المجلس السياسي الأعلى في اليمن، قد أعلن الإثنين 23 أبريل عن مقتل رئيسه صالح الصماد، إثر غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على محافظة الحديدة.