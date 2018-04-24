السعودية على درب "الخصخصة"... دوري كرة القدم وصوامع الغلال والمياه

أظهرت وثيقة نشرت اليوم الثلاثاء أن المملكة العربية السعودية تخطط لخصخصة دوري كرة القدم في البلاد، وشركات مطاحن الدقيق التابعة للمؤسسة العامة لصوامع الغلال، وبعض المشاريع في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بحلول عام 2020 .

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE السعودية تضع حجر الأساس لأول مشروع ترفيهي في المملكة

ووفقا للوثيقة، التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن البرنامج الكامل يحتوي على أكثر من 100 مبادرة محتملة في أكثر من عشرة قطاعات. بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

يشار إلى أن السعودية قررت، منتصف نيسان/ أبريل الجاري، تعليق خطط خصخصة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، الذي يعتبر أكبر مطار في المملكة.

وذكرت "رويترز" أن السعودية تعكف على حملة خصخصة في إطار إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقا؛ بهدف تعزيز الكفاءة بما يخفف الضغط على المالية العامة، ويساهم في تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.