بالفيديو... هذا الرجل قال له ولي العهد السعودي "أنت والد لي"

أظهر مقطع فيديو زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الثلاثاء في منزله للاطمئنان على صحته.

وقال ولي العهد للشيخ الفوزان، بحسب صحيفة "سبق" السعودية: "الحمد لله على سلامتك يا شيخ، ولا تشوف شر إن شاء الله".

وأضاف: "انتهينا من جلسة مجلس الوزراء، وأخذت الشيخ صالح آل الشيخ لزيارتك قبل أن نروح إلى جدة".

ورحب الشيخ الفوزان بولي العهد ومرافقيه، وطلب منه الدخول لمجلسه، لكن ولي العهد رفض الدخول قبل الفوزان، وقال له: "أنت والد لي يا شيخ".

ورد الفوزان: "الله يسلمك ويطول عمرك".

كان الشيخ "الفوزان" قد تعرض لإصابة طفيفة، لم تمنعه من مباشرة عمله في هيئة كبار العلماء بشكل طبيعي.