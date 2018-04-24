بعد زيارة ولي العهد له… عضو بـ "كبار العلماء" السعودية يطالب بالإبلاغ عمن يسبون الحكام

طالب الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، بإبلاغ السلطات عمن يسبون الحكام والعلماء في المجالس إذا لم يمتثلوا للإنكار عليهم، مشيرا إلى أنهم من الخوارج.

جاء ذلك في رد الفوزان عن سؤال حول الواجب الشرعي على المسلم نحو من يسب الحكام والعلماء في المجالس، بحسب صحيفة "سبق".

ورد الفوزان على السؤال: "هناك بعض الناس يكثر من سب الحكام والعلماء في المجالس، وخاصة في هذه الأيام، ما الواجب على المسلم في هذا الأمر؟" بقوله: "أن ينكر عليه، وإذا لم يمتثل يبلغ عنه، يبلغ عنه السلطة؛ لأن هذا من الخوارج".

يذكر أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قام بزيارة للاطمئنان على صحة الفوزان.

وقد رحب الشيخ الفوزان بولي العهد ومرافقيه، وطلب منه الدخول لمجلسه، لكنه ولي العهد رفض الدخول قبل الشيخ الفوزان، وقال: "أنت والد لي يا شيخ".