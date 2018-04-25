الجبير: النظام القطري سيسقط خلال أقل من أسبوع في هذه الحالة

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الثلاثاء 24 أبريل/نيسان، إن النظام القطري سيسقط خلال أقل من أسبوع لكن في حالة واحدة.

© REUTERS / RALPH ORLOWSKI الجبير: اتفاق إيران النووي قاصر ويجب إصلاح عيوبه

ونقلت وكالة الأنباء السعودية تصريحات للجبير قاله فيها:

يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها.

وأكد الجبير تصريحات ترامب التي قال فيها إنه لو قامت أمريكا بسحب الحماية الأمريكية المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر فإن النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع.

وكان الجبير، قد صرح في وقت سابق بأن بلاده عرضت إرسال قوات من "التحالف الإسلامي" لمحاربة الإرهاب إلى سوريا، وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن السعودية عرضت على الولايات المتحدة الأمريكية إرسال قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلى سوريا.