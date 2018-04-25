اليمن... قتلى بتجدد المواجهات بين الجيش ومسلحين في تعز

تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي كتائب أبو العباس المصنف سعوديا ضمن ممولي تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

© AP Photo / Hani Mohammed مقتل 45 مدنيا خلال الأيام الأربعة الماضية في اليمن

صنعاء — سبوتنيك . وأفاد مصدر محلي في محافظة تعز لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 25 أبريل/نيسان، بأن المواجهات تجددت بين قوات محور تعز ومسلحي "أبو العباس" إثر قصف الأخيرة بالمدفعية مواقع لقوات المحور في تبة الإخوة، من مواقعها في قلعة القاهرة.

وأشار إلى أن القصف أدى إلى تجدد المواجهات في شارع جمال عبد الناصر جوار مقر قيادة المحور، وأنها امتدت إلى أحياء المصلى وشارع محمد علي عثمان والمسبح.

وأضاف المصدر أن المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين بينهم بسام المغبشي قائد حراسة قائد الشرطة العسكرية بالمحافظة، كما قُتل من المسلحين أحد المطلوبين أمنيا بتهمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية خالد الصنعاني.

يذكر أن مواجهات عنيفة شهدتها مناطق شرق مدينة تعز عقب رفض مسلحي القيادي السلفي عادل عبده فارع المعروف بكنية "أبو العباس" تسليم المقرات الحكومية في العرضي والجحميلة والمربع الشرقي لمدينة تعز للجنة المكلفة من محافظ المحافظة أمين محمود، باستلامها.