القوات العراقية تفكك عبوات ناسفة في مدرسة ابتدائية غربي البلاد

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، اليوم الأربعاء 25 أبريل/نيسان، تفكيك خمس عبوات ناسفة في مدرسة ابتدائية، بمحافظة الأنبار، غربي البلاد، مع مخلفات أخرى لتنظيم "داعش" الإرهابي.

© Photo / Iraq Police القوات العراقية تتخلص من مواد كيميائية ومخلفات لـ"داعش"

سبوتنيك . وأوضح رسول، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار تعثر على حزام ناسف، وعبوتين لاصقتين، وسبع بطاريات تفجير و3 هواتف وسبحتي تفجير في منطقة (البو شلمون).

وأضاف رسول أن قوة أخرى من قيادة عمليات شرق الأنبار عثرت على 5 عبوات ناسفة في موقع مدرسة (الغر المحجليين) الإبتدائية.

واختتم العميد، الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، مؤكدا أن العبوات الخمس في موقع المدرسة، تم تفكيكها دون حادث يذكر.

وضبطت الأجهزة الأمنية العراقية، على مدى يوم أمس الثلاثاء، والأيام السابقة، كميات مختلفة من المواد المتفجرة والخطرة بينها مواد كيميائية ضمن مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، في مناطق متفرقة شمالي وغربي العراق.

ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.