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14:25 25 أبريل/ نيسان 2018
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    معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

    القوات العراقية تفكك عبوات ناسفة في مدرسة ابتدائية غربي البلاد

    © REUTERS / Stringer
    العالم العربي
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    أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، اليوم الأربعاء 25 أبريل/نيسان، تفكيك خمس عبوات ناسفة في مدرسة ابتدائية، بمحافظة الأنبار، غربي البلاد، مع مخلفات أخرى لتنظيم "داعش" الإرهابي.

    مواد خطرة بحوزة داعش
    © Photo / Iraq Police
    القوات العراقية تتخلص من مواد كيميائية ومخلفات لـ"داعش"
    سبوتنيك. وأوضح رسول، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار تعثر على حزام ناسف، وعبوتين لاصقتين، وسبع بطاريات تفجير و3 هواتف وسبحتي تفجير في منطقة (البو شلمون).

    وأضاف رسول أن قوة أخرى من قيادة عمليات شرق الأنبار عثرت على 5 عبوات ناسفة في موقع مدرسة (الغر المحجليين) الإبتدائية.

    واختتم العميد، الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، مؤكدا أن العبوات الخمس في موقع المدرسة، تم تفكيكها دون حادث يذكر.

    وضبطت الأجهزة الأمنية العراقية، على مدى يوم أمس الثلاثاء، والأيام السابقة، كميات مختلفة من المواد المتفجرة والخطرة بينها مواد كيميائية ضمن مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، في مناطق متفرقة شمالي وغربي العراق.

    ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.

     

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    الكلمات الدلالية:
    مركز الإعلام الأمني, القوات الأمنية, حزام ناسف, بطاريات, عمليات, تفجير, وكالة سبوتنيك, القوات العراقية, العراق
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