القوات العراقية تفكك عبوات ناسفة في مدرسة ابتدائية غربي البلاد

وأضاف رسول أن قوة أخرى من قيادة عمليات شرق الأنبار عثرت على 5 عبوات ناسفة في موقع مدرسة (الغر المحجليين) الإبتدائية.
واختتم العميد، الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، مؤكدا أن العبوات الخمس في موقع المدرسة، تم تفكيكها دون حادث يذكر.
وضبطت الأجهزة الأمنية العراقية، على مدى يوم أمس الثلاثاء، والأيام السابقة، كميات مختلفة من المواد المتفجرة والخطرة بينها مواد كيميائية ضمن مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، في مناطق متفرقة شمالي وغربي العراق.
ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.
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