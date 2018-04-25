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14:24 25 أبريل/ نيسان 2018
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    أفراد الشرطة العراقية

    الشرطة العراقية تدمر مقرات قديمة وتجهيزات لـ"داعش" في شمال البلاد

    worldakhbar.com
    العالم العربي
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    شرعت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء 25 أبريل/نيسان، بعملية نوعية للقضاء على ما تبقى لتنظيم "داعش" الإرهابي، من مخلفات حربية ومقار خفية، في محافظة كركوك، شمال بغداد.

    نساء عراقيات يتعرضن لمأسي على يد داعش
    © Sputnik . Nazek mohamed
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    سبوتنيك. وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، اليوم، أن قوات الشرطة الاتحادية في كركوك تشرع بعملية تفتيش منطقة "قره تبة" وتلولها والمناطق المحيطة بها" غربي المحافظة.

    وأضاف رسول، موضحا، حيث شملت عملية التفتيش عشر مناطق، مفيدا بما أسفرت عن العثور على خمسة مضافات ومقرات قديمة لعصابات "داعش" الإرهابية.

    وأكمل الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، كما عثرت الشرطة على أربعة حاويات عتاد ونفق وملابس وتجهيزات عسكرية، تم حرقها.

    وفي وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار، على حزام ناسف، وعبوتين لاصقتين، وسبع بطاريات تفجير و3 هواتف وسبحتي تفجير في منطقة (البو شلمون).

    وقوة أخرى من قيادة عمليات شرق الأنبار، فككت خمسة عبوات ناسفة في موقع مدرسة (الغر المحجليين) الإبتدائية، دون حادث يذكر.

    وضبطت الأجهزة الأمنية العراقية، على مدى يوم أمس الثلاثاء، والأيام السابقة، كميات مختلفة من المواد المتفجرة والخطرة بينها مواد كيميائية ضمن مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، في مناطق متفرقة شمالي وغربي العراق.

     

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