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14:24 25 أبريل/ نيسان 2018
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    بالأرقام... ملايين أرغفة الخبر المستهلكة في سوريا والغوطة تنتج أكثر من 9 أطنان يوميا

    © REUTERS / ALI HASHISHO
    العالم العربي
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    كشفت الأرقام الرسمية في سوريا عن أن إنتاج الشركة العامة السورية للمخابز من مادة الخبز بلغ حوالي 38 مليون طن خلال الربع الأول من العام الحالي 2018.

    الغوطة... مراكز الإقامة المؤقتة مرحلة عبور إلى الحياة
    © Sputnik . Mohammad Maarouf
    الحكومة السورية تضع خطة إعادة إعمار شاملة للغوطة الشرقية
    وأشارت الأرقام إلى أن المخابز التابعة للشركة تستهلك حوالي 3500 طن دقيق تمويني يوميا ينتج عنها 4200 طن خبز يوميا، أي أكثر من 3.23 ملايين ربطة خبز يوميا — على اعتبار أن وزن ربطة الخبز 1300 غرام — ومن ثم أكثر من 22.6 مليون رغيف خبز منتج يوميا على اعتبار أن الربطة الواحدة تتضمن 7 أرغفة.

    وفي تقرير نشرته صحيفة "الوطن" السورية، جاء فيه: على اعتبار أن ثمن ربطة الخبز 50 ليرة سورية؛ يكون إجمالي ما يدفعه السوريون ثمنا للخبز الذي تنتجه الحكومة أكثر من 161.5 مليون ليرة سورية يوميا.

    وأشار التقرير إلى أنه قياسا إلى تصريح وزير المالية مأمون حمدان بأن كلفة الربطة 200 ليرة سورية، يكون إجمالي الكلفة اليومية للخبز الحكومي نحو 646 مليون ليرة سورية، وعليه يكون الدعم اليومي للخبز الذي تنتجه نحو 484.5 مليون ليرة سورية.

    وخلص التقرير إلى  أن الدعم المقدم خلال الربع الأول يتخطى 43.6 مليار ليرة سورية، من دون الأخذ في الحسبان الدعم المقدم من خلال بيع الدقيق للأفران الخاصة.

    وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة على لسان مدير مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن هذا الإنتاج اليومي لا يشمل ما يتم إنتاجه في المخابز الخاصة لكونها لا تتبع للشركة العامة للمخابز.

    وفي سياق آخر أفاد المسؤول الحكومي بأن المخبز المتنقل الذي أرسل إلى مدينة دوما قد باشر إنتاجه بطاقة إنتاجية 5 أطنان خبز يوميا إضافة إلى تشغيل 3 مخابز خاصة بطاقة إنتاجية 1.5 طن يوميا لكل مخبز وهي تعمل بإشراف الوزارة، ليكون إجمالي ما يتم إنتاجه من الخبز في الغوطة الشرقية 9.5 أطنان خبز يوميا، يضاف إليها إرسال قرابة 10 آلاف ربطة خبز جاهزة يوميا إلى الغوطة الشرقية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الغوطة الشرقية, أخبار سوريا, خبز, الحكومة السورية, سوريا
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