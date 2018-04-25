البحرين: تأييد حكم الإعدام على 4 مدانين بمحاولة اغتيال قائد الجيش

أيدت محكمة التمييز العسكرية في مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر عن محكمة عسكرية ابتدائية بحق أربعة مدانين بالشروع في اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين (الجيش)، المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة.

© REUTERS / Stringer البحرين تدين اقتراب المقاتلات القطرية من طائرة إماراتية

وكانت المحكمة العسكرية الكبرى في البحرين قضت، في 25 ديسمبر/كانون الأول، بإعدام 6 أشخاص وسجن 15 آخرين، مدانين بتشكيل خلية إرهابية خططت لاغتيال المشير آل خليفة، وأمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم.

كما قضت بإدانة 7 آخرين وحكمت عليهم بالسجن لمدة 7 سنوات، مع إسقاط جنسيتهم البحرينية؛ فيما قضت المحكمة ببراءة 5 أشخاص مما أسند إليهم في لائحة الاتهام.

ومن ضمن المدانين على خلفية القضية هناك 8 أشخاص هاربين إلى مناطق في داخل المملكة وخارجها، وتعتقد السلطات أن بعضهم يتواجد حالياً في إيران والعراق، وفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية.

وتتهم البحرين إيران، وخاصة الحرس الثوري، بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، عبر "تجنيد وتدريب" عناصر بحرينية لتنفيذ عمليات ضد شخصيات حكومية وأفراد الأمن، وكذلك المصالح الاقتصادية للبلاد.

وتنفي طهران رسميا علاقتها بالأحداث في البحرين، فيما تتهم بعض منظمات حقوق الإنسان البحرينية السلطات بـ "التمييز الطائفي" بين مواطني المملكة.