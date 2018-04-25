دخول القوات القطرية إلى سوريا محفوف بفوضى جديدة

يرى النائب الروسي فرانتس كلينتسيفيتش أن إرسال قوات مسلحة قطرية إلى سوريا محفوف بفوضى وضحايا جدد.

© AFP 2018 / Louai Beshara سيناتور روسي: روسيا ترفض بشكل قاطع إرسال قطر لقوات إلى سوريا

قال كلينتسيفيتش، معلقا على دعوة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قطر لإرسال قوات إلى سوريا، حتى لا تخسر الدعم العسكري الأمريكي: "إن تصريحات وزير الخارجية السعودي عبارة عن ابتزاز حقيقي. إذ تدفع السعودية قطر إلى أعمال غير مشروعة… والغريب، أن الرياض لا يمكنها ألا تدرك أن ذلك لن يجلب سوى المزيد من الفوضى والضحايا، التي لا معنى لها".

وأعرب المسؤول الروسي عن شكه بإمكانية مغادرة الولايات المتحدة لسوريا في المستقبل المنظور، على الرغم من تصريحات الرئيس دونالد ترامب.

ويعتقد أن السعودية تتحدث عن دخول قطر في الحملة السورية إلى جانبها وليس الولايات المتحدة.