الصماد يتحدث عن قرب مقتله ويوجه أبناءه بمغادرة صنعاء (فيديو)

وبحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الصماد إنه "إذا استشهد غد"، فإن أولاده لن يجدوا منزلا ينامون فيه وسيعودون إلى مسقط رأسهم (صعدة).
وقال مراقبون إن الصماد كان يشعر بقرب مقتله لكثرة تحركاته في ساحات المعارك والجبهات دون حماية كافية.
ابي الفضل صالح الصماد في حديث له إذا استشهدت على عيالي العودة إلى بني معاذ في صعدة لأنهم لا يملكون بيتا ملكا في صنعاء pic.twitter.com/6k9BqEyEgn— husain.sabit (@SabitHusain) April 24, 2018
وكان المجلس السياسي الأعلى في اليمن، أعلن مقتل رئيسه صالح الصماد، إثر غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على محافظة الحديدة، ظهر الخميس 19 أبريل/ نيسان 2018.
وكان آخر ظهور للصماد، خلال زيارة تفقد فيها ورش التصنيع العسكري التابعة للجيش واللجان الشعبية.
ووزع الإعلام الحربي، مساء الأحد، مشاهد له برفقة رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد الغماري لإحدى ورش التصنيع العسكري، بحسب قناة "المسيرة".
وتضمنت المشاهد زيارة الصماد لورشة تصنيع طائرات دون طيار، والمدافع، والذخيرة الحية، والألغام المتنوعة، بالإضافة إلى عرض مشاهد لمدفعية "رجوم" المصنعة محليا.
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