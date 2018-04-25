الصماد يتحدث عن قرب مقتله ويوجه أبناءه بمغادرة صنعاء (فيديو)

تنبأ رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، صالح الصماد، بقرب وفاته خلال كلمة له في مؤتمر جماهيري، فيما كانت لافتة خلفه تحمل تاريخ 9 أبريل/نيسان الجاري.

© Sputnik . Стрингер اليمن: 42 غارة للتحالف العربي على 5 محافظات

وأوصى الصماد، الذي أعلنت جماعة "أنصار الله" مقتله الاثنين الماضي، أبناءه بالعودة إلى بني معاذ في محافظة صعدة شمالي اليمن لأنهم لا يملكون بيتا في صنعاء.

وبحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الصماد إنه "إذا استشهد غد"، فإن أولاده لن يجدوا منزلا ينامون فيه وسيعودون إلى مسقط رأسهم (صعدة).

وقال مراقبون إن الصماد كان يشعر بقرب مقتله لكثرة تحركاته في ساحات المعارك والجبهات دون حماية كافية.

ابي الفضل صالح الصماد في حديث له إذا استشهدت على عيالي العودة إلى بني معاذ في صعدة لأنهم لا يملكون بيتا ملكا في صنعاء pic.twitter.com/6k9BqEyEgn — husain.sabit (@SabitHusain) April 24, 2018

وكان المجلس السياسي الأعلى في اليمن، أعلن مقتل رئيسه صالح الصماد، إثر غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على محافظة الحديدة، ظهر الخميس 19 أبريل/ نيسان 2018.

وكان آخر ظهور للصماد، خلال زيارة تفقد فيها ورش التصنيع العسكري التابعة للجيش واللجان الشعبية.

ووزع الإعلام الحربي، مساء الأحد، مشاهد له برفقة رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد الغماري لإحدى ورش التصنيع العسكري، بحسب قناة "المسيرة".

وتضمنت المشاهد زيارة الصماد لورشة تصنيع طائرات دون طيار، والمدافع، والذخيرة الحية، والألغام المتنوعة، بالإضافة إلى عرض مشاهد لمدفعية "رجوم" المصنعة محليا.