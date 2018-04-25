بالفيديو... ريف حماة يستعد لخطط "النصرة" والجيش السوري جاهز لأية معركة

© Sputnik . Morad Saeed أكثر من 1100 سوري يعودون لمناطقهم في حماة وحمص ودير الزور خلال 24 ساعة

تقرير سبوتنيك . كما يسهم الطيران الحربي السوري الروسي في ضرب الأرتال المتحركة في تلك المنطقة وخاصة في الليل كونها تقوم بنقل إمدادات لوجستية نحو جبهات القتال وخطوط التماس.

وقال مصدر عسكري في الدفاع الوطني أن تحركات مسلحي "النصرة" الليلية على المحور الغربي لقرية الزكاة وقعت بكمين ناري من الطيران الحربي وقد دمرت الصواريخ الجوية أمس الثلاثاء رتلا مؤلفا من سيارات رباعية الدفع، وشاحنات محملة بالذخيرة بشكل كامل، حيث تمت مشاهدة الرتل وهو يحترق، فيما علت أصوات الانفجارات الناتجة اشتعال شاحنة تحمل قذائف متنوعة.

وأضاف المصدر أن الفصائل المسلحة على اختلاف انتماءاتها تشن هجمات بشكل شبه يومي معتمدة على التسلل والمباغتة، فيما وردت معلومات عن سعي المسلحين التوصل إلى صيغة اتفاق للتحالف فيما بينهم من أجل المرحلة القادمة، وهذا جعل الدفاعات السورية تزداد يقظة وتنشر المزيد من وحدات الرصد ومعها وسائط نارية متوسطة وثقيلة قادرة على التعامل مع المستجدات.

وتشهد بعض القرى والبلدات في ريف حماة سقوطا يوميا للقذائف والصواريخ المحلية الصنع قادمة من مواقع "النصرة" في بلدة كفرزيتا وأدت بعضها لوقوع ضحايا ومصابين بين المزارعين والمواطنين.