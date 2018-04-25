خليفة الصماد يتوعد السعودية بـ"حرب مفتوحة"

أدى رئيس المجلس السياسي الأعلى المعين مهدي المشاط، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب خلفا لصالح الصماد، الذي قتل إثر غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على محافظة الحديدة، الخميس الماضي.

© Sputnik . IBRAHIM MATRAZ الصماد يتحدث عن قرب مقتله ويوجه أبناءه بمغادرة صنعاء (فيديو)

وأكد المشاط، في كلمة له في مجلس النواب، أن "مشروع الشهيد الرئيس الصماد لبناء الدولة تحت شعار "يد تحمي ويد تبني" هو مشروع المرحلة المقبلة"، وفقاً لقناة "المسيرة"

وقال، إن مقتل الصماد جريمة استهداف لرمز من رموز اليمن، محملا "الإدارة الأمريكية والنظام السعودي الوقوف وراء عملية الاغتيال"

وأضاف أن "العدو أرادها حربا مفتوحة وعليه تحمل تبعات ذلك، وأنه يفاقم أخطاءه ويضاعف حجم التطابق والتشابه بينه وبين حلفائه من القاعدة وداعش".

وكان المجلس السياسي الأعلى في اليمن، قد أعلن مقتل رئيسه صالح الصماد، إثر غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على محافظة الحديدة، فيما نعى زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، "ببالغ الحزن والأسى" مقتل الصماد، متوعدا السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بالرد.

بدوره، دعا المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله" محمد عبد السلام، الجميع للتحرك فيما أطلق عليه "مسيرة البنادق" في تهامة وفاء لرئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصماد، فيما اعتبرت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مقتل الصماد، ضربة موجعة وقاسية للقوات الحوثية وانتصارا للقانون.