موغيريني: روسيا وإيران لا تؤمنان بالحل العسكري في سوريا وعلينا الحد من التوتر

قالت المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديركا موغيريني، إنه لا حلا عسكريا في سوريا، وأن الحل السياسي هو الطريق الأفضل.

© REUTERS / Denis Balibouse دي ميستورا: هناك خطر من أن يستغل تنظيم داعش الأوضاع في سوريا ويعاود نشاطه

بروكسيل- سبوتنيك وأضافت موغيريني، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، أن "روسيا وإيران لا تؤمنان بالحل العسكري في سوريا ، فقد كان هناك تصعيد بيننا بعيد الضربة الكيميائية ولكن لم تصل لحل عسكري".

وأضافت موغيريني "علينا الحد من التوتر بيننا، فعدم فعل ذلك سيؤدي إلى تدهور الأمور"، مشيرة إلى أنه "من الممكن أن ننتصر عسكريا، ولكن الأجيال القادمة ستسأل هل كان هناك حل سلمي".

وتابعت "لا نريد أن تبقى سوريا نقطة سوداء وبالتالي تؤثر على استقرار المنطقة".