مفوض يكشف لـ"سبوتنيك" عدد المراقبين الدوليين المسجلين لمراقبة الانتخابات العراقية

أعلن عضو المفوضية العليا للانتخابات العراقية، حازم الرديني، اعتماد مراقبين دوليين في الداخل، من مختلف السفارات والمنظمات لمتابعة ومراقبة الانتخابات المزمع إجراؤها الشهر المقبل.

© AP Photo / Hadi Mizban الانتخابات البرلمانية العراقية قادمة… هل من تغيير؟

وقال الرديني، في تصريحات خاصة لمراسلة " سبوتنيك " في العراق، اليوم الأربعاء، إن "عملية اعتماد المراقبين الدوليين للانتخابات العراقية، مستمرة، وحتى الآن تم اعتماد أكثر من 100 مراقب دولي".

وأوضح الرديني، أن اعتماد المراقبين الدوليين، من قبل مفوضية الانتخابات من السفارات والمنظمات الدولية العاملة في داخل العراق، أما في الخارج يحق للمراقبين التسجيل في المراكز المفتوحة من قبل المفوضية.

يذكر أن الحكومة العراقية حددت يوم 12 أيار/ مايو المقبل من العام الجاري 2018، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية.