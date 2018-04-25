4.5 مليار دولار لسوريا

جاء في البيان النهائي لمؤتمر بروكسل الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، إن المجتمع الدولي "يؤكد على الأولويات وأهمها مساندة الأمم المتحدة في محادثات جنيف".
وأضاف البيان أنه يدعم "الحل السياسي والسلمي في سوريا".
وركز المجتمع الدولي في المؤتمر على التعليم ومساعدة اللاجئين السوريين ومساعدة الدول المضيفة لهم.
وشهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، انعقاد مؤتمر "بروكسل 2"، تحت شعار حشد الدعم الدولي لعملية السلام في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلادهم والدول المضيفة، وذلك برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
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