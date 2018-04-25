4.5 مليار دولار لسوريا

قدرت الأموال التي جمعها المانحون اليوم الأربعاء 25 أبريل/ نيسان من أجل سوريا بـ4.4 مليار دولار لهذا العام.

© Sputnik . Zahraa Hussein EL Amir مصدر دبلوماسي: "بروكسل 2" ربما لا يحقق أكثر من نصف تعهداته

بروكسل — سبوتنيك . وخصصت 3.4 مليار دولار للعام القادم كمساعدات للجيش السوري.

جاء في البيان النهائي لمؤتمر بروكسل الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، إن المجتمع الدولي "يؤكد على الأولويات وأهمها مساندة الأمم المتحدة في محادثات جنيف".

وأضاف البيان أنه يدعم "الحل السياسي والسلمي في سوريا".

وركز المجتمع الدولي في المؤتمر على التعليم ومساعدة اللاجئين السوريين ومساعدة الدول المضيفة لهم.

وشهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، انعقاد مؤتمر "بروكسل 2"، تحت شعار حشد الدعم الدولي لعملية السلام في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلادهم والدول المضيفة، وذلك برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.