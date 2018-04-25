صناديق الاقتراع للانتخابات العراقية تفتتح في 20 دولة

كشف عضو في المفوضية العليا للانتخابات العراقية، عن عدد مراكز ومكاتب الانتخاب والاقتراع التي ستفتح للعراقيين في الخارج على مدار يومين قبل اليوم المحدد للانتخابات في 12 مايو/ أيار المقبل.

© Sputnik . Alexander Kovalev العراق يعلن نتيجة ضرباته الجوية ضد "داعش" في سوريا

أعلن عضو المفوضية، حازم الرديني، في تصريح خاص لـ" سبوتنيك " في العراق، اليوم الأربعاء، قائلا: "نفتتح يومي 10 و11 مايو/ أيار المقبل، مكاتب انتخابية ومراكز اقتراع للعراقيين في الخارج كي يتسنى لهم المشاركة في الانتخابات، في 20 دولة".

وأضاف الرديني "المكاتب الانتخابية عددها 16، مع سبعة مراكز اقتراع في الدول العشرين بينها دول من أوروبا".

ويستعد العراق، لإجراء الانتخابات البرلمانية، في 12 مايو/ أيار المقبل، وسط تحضيرات ودعايات للمرشحين في مختلف أنحاء البلاد.

يذكر أن عشرات الآلاف من العراقيين هاجروا إلى دول أوروبا، في السنوات التي شهدت أحداثا ساخنة أثناء سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، على أجزاء واسعة من البلاد في 2014، حتى تحررت الأراضي العراقية أواخر العام الماضي.