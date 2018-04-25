سر الـ 30 ألف وثيقة المقدمة من الصليب الأحمر إلى الجزائر

قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء 25 أبريل/ نيسان، 30 ألف وثيقة إلى الجزائر.

تسلمت المديرية العامة الجزائرية للأرشيف الوطني، الوثائق التي تتعلق بعمل لجنة الصليب الأحمر خلال حرب التحرير الوطني، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

© AFP 2018 / Farouk Batiche الجزائر تجدد رفضها للتدخل الأجنبي في شؤون ليبيا ومالي

وأصبحت 30 ألف وثيقة قابلة للإطلاع من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد أن مرت 50 سنة على حمايتها.

وتوجد ضمن الوثائق تقارير زيارات طبية إلى أماكن الاعتقال ومراسلات رسمية مع طرفي النزاع، ووثائق لها علاقة بإنشاء الهلال الأحمر الجزائري.

وتشمل الوثائق أيضا ما قدم من مساعدات إلى اللاجئين الجزائريين في تونس والمغرب.

ويندرج تسليم الجزائر وثائق حرب التحرير تحت شراكة بين المديرية العام للأرشيف الوطني واللجنة الدولية للصليب الأحمر لترقيم أرشيف لجنة الصليب.