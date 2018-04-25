سر الـ 30 ألف وثيقة المقدمة من الصليب الأحمر إلى الجزائر

تسلمت المديرية العامة الجزائرية للأرشيف الوطني، الوثائق التي تتعلق بعمل لجنة الصليب الأحمر خلال حرب التحرير الوطني، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وتوجد ضمن الوثائق تقارير زيارات طبية إلى أماكن الاعتقال ومراسلات رسمية مع طرفي النزاع، ووثائق لها علاقة بإنشاء الهلال الأحمر الجزائري.
وتشمل الوثائق أيضا ما قدم من مساعدات إلى اللاجئين الجزائريين في تونس والمغرب.
ويندرج تسليم الجزائر وثائق حرب التحرير تحت شراكة بين المديرية العام للأرشيف الوطني واللجنة الدولية للصليب الأحمر لترقيم أرشيف لجنة الصليب.
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