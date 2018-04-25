نائب رئيس مجلس النواب اليمني: لا سلام إلا بتسليم "أنصار الله" سلاحهم

استعرض نائب رئيس مجلس النواب اليمني، محمد علي الشدادي، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، "الجهود المبذولة من أجل إيقاف الحرب وإحلال السلام عبر استئناف المشاورات السياسية".

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ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية " سبأ "، شدد نائب رئيس مجلس النواب اليمني خلال اللقاء، الذي حضره ممثلو الكتل البرلمانية "على أن السلام والاستقرار في اليمن لن يتحقق إلا بتسليم ميليشيا الحوثي سلاحها إلى الدولة".

كما شدد على ضرورة انسحابهم من مؤسسات الدولة واستكمال العملية السياسية من حيث توقفت بمشاركة جميع المكونات السياسية.

وأكد الشدادي على ضرورة دعم جهود المبعوث الأممي الرامية إلى إنهاء النزاع وإحلال السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها.

وأشار الشدادي إلى أن تلك المرجعيات متمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.