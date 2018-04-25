"فنجان قهوة" من السعودية إلى لبنان لتعزيز التواصل بين الإعلام

أطلقت السفارة السعودية لدى لبنان اليوم الأربعاء مبادرة "فنجان قهوة" بهدف تشكيل منصة إعلامية لتعزيز التواصل بين سفراء الدول العربية المعتمدين لدى لبنان.

وحضر إطلاق المبادرة سفراء الإمارات العربية المتحدة ومصر واليمن لدى لبنان، بالإضافة إلى نخبة من الإعلاميين والصحفيين اللبنانيين، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وأكد القائم بأعمال السفارة السعودية، وليد بن عبد الله بخاري في كلمته، على أهمية انعقاد الملتقى في العاصمة بيروت كونه يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم العربي.

ولفت بخاري إلى الاتجاه لإقامة الملتقى بشكل شهري، ليشمل مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.