"فنجان قهوة" من السعودية إلى لبنان لتعزيز التواصل بين الإعلام

وحضر إطلاق المبادرة سفراء الإمارات العربية المتحدة ومصر واليمن لدى لبنان، بالإضافة إلى نخبة من الإعلاميين والصحفيين اللبنانيين، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.
سفارة #المملكة لدى #لبنان تطلق مبادرة «فنجان قهوة»https://t.co/oLESo0M0EK— جريدة الرياض (@AlRiyadh) April 25, 2018
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وأكد القائم بأعمال السفارة السعودية، وليد بن عبد الله بخاري في كلمته، على أهمية انعقاد الملتقى في العاصمة بيروت كونه يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم العربي.
ولفت بخاري إلى الاتجاه لإقامة الملتقى بشكل شهري، ليشمل مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
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