روحاني: إيران مستعدة للدفاع عن السعودية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده مستعدة للدفاع عن السعودية، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة تمويل الدول العربية لتكاليف بقاء القوات الأمريكية في سوريا.

وقال روحاني في تصريحات صحفية، إن الرئيس الأمريكي لايتردد عن الحديث بأن بقاء الجيش الأمريكي في سوريا يعتمد على الأموال التي يدفعها الآخرون.

وشدد روحاني على أن ترامب والجيش الأمريكي يبحثون فقط عن مصادر مالية لنهبها.

© Sputnik . Sergey Guneyev روحاني: أمريكا تريد سلب أموال الدول العربية... وترامب لا يفقه شيئا في السياسة

وأضاف روحاني "لولانا ستكونو غير قادرين على البقاء لأسبوع واحد. الشعب العراقي سيدافع عن العراق ونحن مستعدون للدفاع عن العراق، والشعب السعودي سيدافع عن السعودية ، ونحن مستعدون للدفاع عن السعودية".

وأكمل روحاني "نحن مستعدون للدفاع عن المنطقة".

وتابع روحاني "على عكس ما يقوله ترامب، ستنعم المنطقة بالأمن الكامل في حال رحيل أمريكا النهائي عنها".

وتسائل روحاني "ما هو الأمن الذي حققته أمريكا للمنطقة؟ هل حققت الأمن باحتلال العراق أم أفغانستان؟ هل حققت الأمن بتسليحها للسعودية وقصف الشعب اليمني؟".

وأضاف روحاني "البعض فقد عقله بسبب طمعه في المليارات التي تمتلكها بعض الدول العربية في المنطقة. الرئيس الأمريكي تاجر عقارات وأبراج ولايفهم في السياسة".