منصب جديد لماهر الأسد في الجيش السوري

تولى ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، تولى قيادة الفرقة الرابعة التي تعتبر أهم قطاعات الجيش السوري، بحسب ما أكدته مصادر لقناة RT.

وأكدت مصادر سورية مطلعة للقناة أن الرئيس السوري أصدر في يونيو/حزيران الماضي قرارا بترقية ماهر الأسد من رتبة عميد ركن الى لواء ركن في الجيش، وقالت القناة إن مصادرها أكدت على تولى ماهر الأسد قيادة الفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري، وهي تعتبر أهم القطاعات في الجيش السوري.

وماهر حافظ الأسد، 49 عاما، من مواليد 8 ديسمبر/كانون الأول 1967، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة دمشق، والتحق بعد ذلك بالكلية الحربية، ليخدم لاحقا في الفرقة الرابعة المدرعة.