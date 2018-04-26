حمد بن جاسم يدافع عن الوجود الأجنبي في قطر ويذكر السعودية بـ"غزو الكويت"

قال رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، إن "وجود الأجنبي في بلاده ليس لدرء خطر البعيد"، معبراً عن أسفه لتصريحات بعض المسؤولين المتناقضة.

وقال حمد بن جاسم، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "آسف لتصريحات بعض المسؤولين المتناقضة والتي قد أجزم أنها ليست من بنات أفكارهم وآسف لأنهم قبلوا على أنفسهم هذا الحال. أستطيع أن أقول ما هو التناقض وأستطيع أن أبدي أسباب وجود الأجنبي في بلدي. للأسف فهو هنا ليس لدرء خطر البعيد ولكن لدرء خطر".

— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 25, 2018

وتابع قائلا: "وهم يحاولون أن يتناسوا مشاكلهم وما جلبوا على المنطقة من أخطار. وإذا أردنا أن نتحدث بوضوح أكثر عن الدول الكبيرة التي لم تستطع أن تحسم معاركها واستعانت بجيوش كثيرة في السابق، نتذكر بأن استعنا بأكثر من 60 دولة لحماية الخليج وتحرير العزيزة الكويت".

— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 25, 2018

وأضاف في تغريدة منفصلة: "أما في الوضع الراهن فهناك أمثله فشل وتحديات كثيرة يستطيع المواطن الخليجي أن يعيشها ويراها كل يوم".

— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 25, 2018

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال: "إنه يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك، وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها". وأكد على كلام الرئيس الأمريكي، أنه "لو قامت أمريكا بسحب الحماية الأمريكية المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر، فإن النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع".

بدوره، أعلن السيناتور الروسي إيغور موروزوف أن موسكو ترفض بشكل قاطع إرسال قوات قطرية إلى سوريا، وفي حال حصل ذلك فإنه انتهاك لقوانين الأمم المتحدة والقانون الدولي.