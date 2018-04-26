الشرطة العسكرية الروسية تقوم بدوريات في القلمون الشرقي

أعلن ممثل المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن الشرطة العسكرية الروسية سوف تقوم بدوريات مع الشرطة السورية في القلمون الشرقي الواقع تحت سيطرة الحكومة السورية.

© REUTERS / ALI HASHISHO مركز المصالحة: إخراج أكثر من 355 مسلحا مع عائلاتهم من القلمون الشرقي خلال 24 ساعة

سبوتنك . وستقوم الشرطة الروسية إلى جانب الشرطة السورية بدوريات على المدارس والمستشفيات ومؤسسات الدولة لتأمين سلامة السكان المحليين.

وكان الجيش السوري إلى جانب الشرطة العسكرية الروسية قد دخلوا البارحة إلى القلمون الشرقي في محافظة دمشق بعد إخراج الإرهابيين وعائلاتهم منها.

وتم إخراج 124 حافلة تقل المئات من الإرهابيين وعائلاتهم من منطقة القلمون الشرقي إلى شمال سوريا خلال الأيام الأربعة الماضية، وذلك تنفيذا للاتفاق الذي أعلن التوصل إليه يوم الجمعة تمهيدا لإعلانها خالية من الإرهاب ودخول مؤسسات الدولة إليها.