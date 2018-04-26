خبير عسكري سوري: الجيش سيهزم "داعش" إذا عزله عن داعميه

قال الخبير العسكري السوري العميد مرعي حمدان، إن الجيش العربي السوري أصبح في الوقت الحالي يملك أسلحة متطورة للغاية، تمكنه من هزيمة الإرهابيين، إذا لم يتدخل داعموهم لإمدادهم بما هو أكثر تطورا.

وأضاف العميد مرعي حمدان، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 26 إبريل/ نيسان، أن وجود روسيا إلى جانب سوريا، دعم القوات المسلحة بعدد كبير من الأسلحة المتطورة، بالإضافة إلى سعي الجيش السوري لتطوير ما يملكه من أسلحة بالفعل، لتتواكب مع التطور لدى الإرهابيين.

© REUTERS / Denis Balibouse دي ميستورا: هناك خطر من أن يستغل تنظيم داعش الأوضاع في سوريا ويعاود نشاطه

وتابع: "خلال أشهر قليلة، من الممكن أن نجد الإرهابيين يلقون أسلحتهم ويسلمون أنفسهم للجيش العربي السوري، دون الحاجة إلى الدخول في حروب متزايدة التكلفة، فالإرهابيون سيدركون على الفور كم التطور الذي وصلت إليه أسلحة الجيش، ولن يستطيعوا التمادي في مواجهتها".

ولفت حمدان إلى أن قوة التسلح السورية، أثبتت نفسها، عندما تمكنت من التصدي لصواريخ العدوان الأمريكي على سوريا خلال الشهر الجاري، فالجيش العربي السوري حذر من امتلاكه دفاعات قوية، ولكن الأمريكان كانوا في حاجة إلى اختبار القوة الدفاعية، ليدركوا عدم قوة وفعالية صواريخهم أمامها.

وأكد الخبير العسكري السوري، أن التطور الذي تشهده الترسانة التسليحية السورية، سواء بالأسلحة الروسية، أو الأسلحة من مصادر أخرى، كالتصنيع المحلي، جميعها تجعل من الجيش العربي السوري جيشا منيعا، في مواجهة التنظيمات الإرهابية، التي تموت بانقطاع مصادر تسليحها.

وشدد على ضرورة قيام الجيش السوري، بمعاونة القوات الروسية الموجودة في سوريا، بقطع كافة مصادر تمويل وإمداد وتسليح الجماعات الإرهابية، لضمان هزيمتها في أقرب وقت ممكن، خاصة أن المعروف أن دولا بعينها تمد هؤلاء بالأسلحة، فإذا انقطعت الصلة بينهم سقطت هذه التنظيمات الإرهابية فورا.

وأردف الخبير العسكري السوري، "بخلاف التسليح، يقوم الروس بدور أكثر أهمية في سوريا، فهم يسقطون محاولات أمريكا لدعم الجماعات الخارجة عن القانون، هؤلاء الذين يحاولون السيطرة على مناطق بعينها لتحويلها إلى مناطق حكم ذاتي، وأمريكا تمدهم بالمال والسلاح لتنفيذ هذه المخططات".

وأشار إلى أن الدور الروسي في محاربة هذه المخططات محوري للغاية، ويتماثل مع دوره في تنظيم ورعاية عمليات التهدئة والهدنات، ورعاية الحوار الأممي للوصول إلى حل سياسي مناسب للأزمة السورية، لا يتم فيه فرض أجندات معينة بدعوى الدعم.