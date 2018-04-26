دي ميستورا: "أستانا" حققت كل ما باستطاعتها من أجل سوريا

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس 26 أبريل/ نيسان، إن أستانا أحرزت كل ما باستطاعتها حول سوريا.

موسكو —سبوتنيك. وأضاف دي ميستورا أنه في إطار المشاركة غير الواسعة لأطراف الصراع، تعتبر أستانا "مبادرة جيدة جدا".

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وأكد دي ميستورا أن منصة سوتشي "مبادرة ممتازة، إذا ما كانت ستنظم اللجنة الدستورية".

وعقدت جولات أستانا حتى الآن 8 مرات، فيما يستمر النزاع في سوريا منذ مارس/ آذار 2011.

أما سوتشي فعقد فيها مؤتمر الحوار الوطني السوري، في يناير/ كانون الثاني، وكانت محاولة لجمع أكبر حشد واسع من المشاركين السوريين للتفاوض، وأقر المؤتمر إنشاء لجنة دستورية ستعمل في جنيف.