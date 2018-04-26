وزير سوري: خطة إسعافية لأهالي دوما

© Sputnik . Mikhail Alaeddin عودة نحو 62 ألف شخص إلى ديارهم في الغوطة الشرقية حتى اليوم

وفي تصريحه لمراسل " سبوتنيك "، أوضح الغربي أنه تم تخصيص 500 طن من المساعدات الغذائية كدفعة أولية أرسلت لأهالي مدينة دوما وستتبعها كميات أخرى بحسب الحاجة اليومية، إضافة إلى تجهيز مخبز متنقل سيتم إرساله لتأمين الخبز للأهالي مع تأمين الدقيق التمويني لخمسة مخابز خاصة لتعمل بالتوازي مع المخبز المتنقل.

وأشار الوزير السوري إلى أن الوزارة ستبدأ بحصر الأضرار في المؤسسات والأفرع التابعة لها للبدء بعمليات الصيانة وإعادة التأهيل، مع الإشارة إلى أن الأضرار في البناء ليست كبيرة في أغلب مدينة دوما.

وأكد الغربي أنه يجري يومياً توفير مئات الأطنان من المواد الغذائية والخبز والخضار والفواكه بشكل مجاني، بما يضمن ويشجع عودة الأهالي إلى بيوتهم ومناطق سكنهم، سواء للقاطنين في مراكز الإقامة المؤقتة أو للساكنين في أحيائهم وأنه تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد، يجري العمل على تأمين جميع متطلباتهم وتقديم أفضل الخدمات اللازمة لممارسة دورهم في مختلف مناحي الحياة.

ويشار إلى أنه افتتح أيضاً 6 صالات ومنافذ بيع للمؤسسة السورية للتجارة في تلك البلدات مساحة كل واحدة تتراوح ما بين 100 إلى 300 متر وتتوافر فيها جميع احتياجات المواطنين من المواد الغذائية الضرورية والاستهلاكية كالسكر والشاي والرز والبرغل والمربيات والمعلبات والزيوت والسمون والمنظفات والبسكويت بالإضافة إلى الخضار والفواكه والغاز.