بطولات جديدة تحققها القوات العراقية في اقتلاع "داعش"

طهرت القوات العراقية طريقا طويلا من مخلفات خطرة بينها مواد كيمياوية تعود لتنظيم "داعش" الإرهابي، كما اعتقلت اثنين من أخطر الإرهابيين، أثناء عملياتها النوعية في التخلص من كل ما للتنظيم من بقايا وخطط.

وبث مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس 26 أبريل/نيسان، حصيلة هامة لبطولات حققتها الأجهزة الأمنية في تدمير مخلفات "داعش" الإرهابي في شمال وغرب البلاد، واعتقال أحد الدواعش الأجانب، مع إرهابي أخر نفذ عمليات إرهابية خلال السنوات الأربع الماضية.

© REUTERS / Stringer القوات العراقية تفكك عبوات ناسفة في مدرسة ابتدائية غربي البلاد

وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، في بيانات تلقتها "سبوتنيك"، اليوم، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات شرق الأنبار، تتمكن من تطهير طريق بطول (1200) متر من جسر السجر باتجاه ناحية الصقلاوية (شمال غربي الفلوجة، شمال غرب بغداد).

وأضاف رسول، كما عثرت القوات على 5 عبوات ناسفة وأسطوانة غاز مملوءة بـ"نترات الأمونيا"، وطهرت طريق بطول (750) متر حيث تم معالجة العبوات موقعيا خلال عملية تفتيش في منطقة المطاري.

وتمكنت قوات القيادة ذاتها ووفق معلومات استخباراتية، حسبما ذكر رسول، من العثور على كدس للعبوات الناسفة في منطقة البو خنفر، بداخله 80 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع وصاروخان نمساويان تمت معالجتها من دون حادث يذكر.

© Photo / Iraq Police القوات العراقية تتخلص من مواد كيميائية ومخلفات لـ"داعش"

وعلى صعيد متصل، أفاد رسول بأن قوة من قيادة عمليات سامراء تشرع بعملية تفتيش في خط اللاين غربي المدينة بمحافظة صلاح الدين، شمالي بغداد، وتتمكن من العثور على 11 عبوة ناسفة، و6 أخرى قمعية، و4 جليكانات "صفائح" على شكل عبوة حيث تم تفجيرها تحت السيطرة.

من جهتها ألقت مديرية شرطة زمار في محافظة نينوى، شمالي بغداد، القبض على أحد عناصر عصابات "داعش"، وهو أجنبي الجنسية يبلغ من العمر (35) سنة تقريباً، حسب بيان لمركز الإعلام الأمني.

ونوه المركز، إلى أن العنصر الإرهابي الأجنبي، لا يحمل أي مستمسكات ثبوتية ولا يجيد اللغة العربية إلا القليل، تم القبض عليه قرب قرية عين زالة التابعة لناحية زمار شمال غرب مدينة الموصل، مركز المحافظة.

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye بالأرقام... القوات العراقية تسحق جحور ومفخخات "داعش"

وكشف الناطق بإسم عمليات بغداد، اللواء سعد معن، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم، قائلا:

"بعملية نوعية وجهد استخباري متواصل، ألقت مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات، القبض على احد قيادات "داعش" الإرهابي — نفذ 7 عمليات إرهابية في مناطق حزام العاصمة خلال عامي 2014 و2016".

وكشف معن، معددا العمليات الإرهابية التي نفذتها هذا العنصر من "داعش"، وهي: تفجير عبوات ناسفة على القوات الأمنية، وقتل مواطنين أبرياء، وبعدها هرب إلى محافظة أخرى للتخفي عن أعين الأجهزة الأمنية.

وتدارك الناطق باسم عمليات بغداد، لكن الأجهزة الأمنية نفذت العملية بتنسيق عال المستوى بين الأجهزة الاستخبارية لملاحقة المطلوبين الإرهابيين بغية إجهاض نواياهم.

وضبطت الأجهزة الأمنية العراقية، على مدى يوم أمس الثلاثاء، والأيام السابقة، كميات مختلفة من المواد المتفجرة والخطرة بينها مواد كيميائية ضمن مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، في مناطق متفرقة من محافظات (نينوى، وصلاح الدين، والأنبار)، شمالي وغربي العراق.