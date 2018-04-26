حملة "مقاطعون" تنتشر في المغرب... ووزير يصفهم بـ"المداويخ"

وعرفت الحملة باسم "مقاطعون"، وبدأت بمقاطعة 3 شركات مغربية كبرى، لمدة شهر كامل، حسب موقع اليوم 24.
ووصف وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، المشاركين في الحملة باسم "المداويخ".
ها هوما بداو حتى الفنانين يعطيو رأيهم في المقاطعة وحتى هم #مقاطعون @issamkamall @Latifa_Raafat @Ihab_Amir pic.twitter.com/SLafYKZyZ4— 🇲🇦ابتسام~Betty/isslam👑 (@betty_isslam1) April 26, 2018
وقال، وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، إن الإنتاج لن يوقفه "إنترنت، ولا غيره، والفلاحة تتعامل على الأرض والواقع".
#خليه_يريب— ➰مغربية♡وافتخر🌹 (@saadia_s3ada) April 25, 2018
فرح الفاسي اول فنانة متضامنة مع شعب.. #مقاطعون pic.twitter.com/bhN8UmD4o7
وأضاف أخنوش أن هناك 470 ألف فلاح يعملون في قطاع الحليب "لن يوقفهم الإنترنت عن العمل والإنتاج".
المقاطعة ناجحة مليون في المئة والدليل امامكم في الصورة المقاطعة سلاح يربك شركات كبرى ✌#مقاطعون pic.twitter.com/5ZKpVoHgXk— haki jaidi🇲🇦🇺🇸Ⓜ (@jaidiabdelhak) April 24, 2018
ورد على العسري، عضو البرلمان المغربي على التصريحات الحكومية بشأن الحملة، وقال: "لم يعد مقبولا أن يكون شعار البعض نحن الوطن والوطن نحن".
وشارك فنانون في الحملة ضد غلاء الأسعار، وقالت المطربة المغربية دينا بطمة، على حسابها بموقع إنستغرام، إنها تدعم حملة "مقاطعون" ضد الغلاء الذي يزداد "يوما بعد يوم".
وأضافت بطمة أن مقاطعة المنتجات "ليست خيانة يا عباقرة، ولسنا بـ"مدوخين".
ورفضت الإعلامية المغربية مريم سعيد وصف المطالبين بتخفيض الأسعار بـ"الخونة"، وذلك على حسابها أيضا بموقع إنستغرام.
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