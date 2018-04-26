حملة "مقاطعون" تنتشر في المغرب... ووزير يصفهم بـ"المداويخ"

أطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب حملة احتجاجية على غلاء الأسعار.

وعرفت الحملة باسم "مقاطعون"، وبدأت بمقاطعة 3 شركات مغربية كبرى، لمدة شهر كامل، حسب موقع اليوم 24.

ووصف وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، المشاركين في الحملة باسم "المداويخ".

وقال، وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، إن الإنتاج لن يوقفه "إنترنت، ولا غيره، والفلاحة تتعامل على الأرض والواقع".

وأضاف أخنوش أن هناك 470 ألف فلاح يعملون في قطاع الحليب "لن يوقفهم الإنترنت عن العمل والإنتاج".

المقاطعة ناجحة مليون في المئة والدليل امامكم في الصورة المقاطعة سلاح يربك شركات كبرى ✌#مقاطعون pic.twitter.com/5ZKpVoHgXk — haki jaidi🇲🇦🇺🇸Ⓜ (@jaidiabdelhak) April 24, 2018

ورد على العسري، عضو البرلمان المغربي على التصريحات الحكومية بشأن الحملة، وقال: "لم يعد مقبولا أن يكون شعار البعض نحن الوطن والوطن نحن".

وشارك فنانون في الحملة ضد غلاء الأسعار، وقالت المطربة المغربية دينا بطمة، على حسابها بموقع إنستغرام، إنها تدعم حملة "مقاطعون" ضد الغلاء الذي يزداد "يوما بعد يوم".

A post shared by @dunia_batma on Apr 26, 2018 at 3:14am PDT

وأضافت بطمة أن مقاطعة المنتجات "ليست خيانة يا عباقرة، ولسنا بـ"مدوخين".

A post shared by مريم سعيد Mariam Said (@mariamsaidofficial) on Apr 26, 2018 at 4:37am PDT

ورفضت الإعلامية المغربية مريم سعيد وصف المطالبين بتخفيض الأسعار بـ"الخونة"، وذلك على حسابها أيضا بموقع إنستغرام.