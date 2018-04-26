العبادي: نمتلك أطروحة عراقية وطنية لإدارة البلاد من أجل تقدم العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن كل الخلافات قابلة للحل بين جميع أطراف البلد الواحد، ضمن إطار القانون والدستور.

© REUTERS / رئيس الوزراء العراقي يزور إقليم كردستان

وأضاف العبادي ، لدى وصوله إلى أربيل، اليوم الخميس 26 أبريل/نيسان: "نمتلك أطروحة عراقية وطنية لإدارة البلاد من أجل تقدم العراق"، مشيراً إلى أن مشروع بلاده هو بناء كتلة عابرة للطائفية والقومية لذلك تتواجد قائمة النصر في 18 محافظة، وقال: "وجود قائمة النصر في السليمانية لأننا نؤمن بعراق ديمقراطي متعدد"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"

ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى دعم الانتصار الذي تحقق ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بمزيد من الوحدة، فيما حذر من أن بقاء الفساد سيهدد ثروات البلاد. وأضاف، أنه يجب دعم النصر الذي تحقق بمزيد من الوحدة بين أبناء الشعب العراقي، معربا عن تطلعه لـ"مجيء طبقة سياسية تكون حريصة على الثروة والمواطن".

ووصل رئيس الوزراء العراقي اليوم إلى أربيل، في أول زيارة له منذ أزمة استفتاء كردستان، حيث استقبله رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني، وذلك بعد أن زار أمس محافظة السليمانية، مؤكدا من هناك أنه لن يفرق بين العراقيين.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 مايو/ أيار المقبل.