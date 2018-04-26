أمين عام البيشمركة يكشف هدف زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى كردستان

كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، الفريق جبار ياور، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الخميس 26 أبريل/نيسان، عن نوع زيارة رئيس الحكومة الاتحادية، حيدر العبادي، إلى الإقليم.

وبيّن ياور ردا ما إذا كانت هناك مباحثات بينه وقادة قوات البيشمركة، حول إعادة انتشار القوات في المناطق المتنازع عليها، ومصيرها، قائلا ً:

© REUTERS / رئيس الوزراء العراقي يزور إقليم كردستان

"حسب علمي أن زيارة رئيس الحكومة العراقية الاتحادية، إلى إقليم كردستان، سياسية وليست حكومية للتباحث حول هذه المواضيع".

وأضاف ياور معللا، لأن هناك بعض المرشحين من قبل قائمته "قائمة ائتلاف النصر"، في السليمانية واربيل ودهوك، محافظات إقليم كردستان، معبرا ً "وحسب تصوري بأن مجيئه على هذه المحافظات هو لتعريف المرشحين على القائمة.

ونوه مختتما إلى ما أذيع اليوم، أن رئيس وزراء إقليم كردستان، نجيرفان بارزاني، استقبل العبادي، عند وصوله إلى أربيل "مركز الإقليم".

وبثت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تسجيلات مصورة لزيارته إلى أربيل "التي تعتبر عاصمة لإقليم كردستان"، وهو يزور عائلات لقادة وضباط من البيشمركة، قتلوا أثناء العمليات العسكرية لتحرير البلاد من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال الفترة الماضية.

© AFP 2018 / Adam Berry العبادي يدعو إلى "ثورة" لحماية المال العام

ومن الذين زارهم، العبادي، حسبما نشر في صفحته الرسمية، عائلة آمر اللواء الأول بيشمركة "الشهيد" العميد شيركو فاتح شواني بمنزلها في محافظة السليمانية، كما التقى عائلة "الشهيد" المقاتل قائد الفرقة العاشرة في الجيش العراقي اللواء الركن سفين عبد المتين عبد الحمد بمنزله في مدينة أربيل.

ووصل رئيس الوزراء العراقي، إلى نينوى، ومركزها الموصل، قبل نحو يوم، والتقى عدد من المواطنين ومن القوات الأمنية المصابين إثر العمليات العسكرية أثناء تحرير المحافظة وتحقيق النصر فيها في 31 أغسطس/آب العام الماضي.

وعلمنا من مصادر محلية، في محافظة صلاح الدين، أن رئيس الوزراء، العبادي، سيزورها ومركزها تكريت، خلال هذا اليوم، وغدا.