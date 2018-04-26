لأول مرة بالفيديو... مع من ظهر حسن نصر الله قبل 23 عاما

وكان صلاح غندور قد نفذ هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة ضد قافلة عسكرية إسرائيلية في مدينة بنت جبيل في أقصى جنوب لبنان في 25 أبريل 1995، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

يشار إلى أنه صباح الـ25 من أبريل/ نيسان عام 1995، اجتاز صلاح بسيارته المفخخة الشريط الحدودي، وسار من بلدة الطيري حتى مدخل مركز "الـ17" في بلدة بنت جبيل، وهناك اقتحم قافلتين "إسرائيليتين" أثناء تنفيذ عملية تبادل بينهما.

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مشاهد تعرض لأول مرة… ماذا قال سماحة السيد حسن نصرالله للشهيد صلاح غندور ملاك قبل الانطلاق لتنفيذ عمليته الاستشهادية في بنت جبيل بتاريخ 25 نيسان 1995.

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جدير بالذكر أن بنت جبيل شهدت معركة كبرى في شهر يوليو/ تموز عام 2006 خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، حين شن الجيش الإسرائيلي هجوما على مدينة بنت جبيل من أجل السيطرة عليها بعد أن مهد لها بقصف بري وجوي، لكنه فوجئ بمقاومة عنيفة على أطرافها واستبسل مقاتلو "حزب الله" في صد الهجوم على المدينة.