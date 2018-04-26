الجيش الليبي يكشف أسباب عدم رده على أنباء "تدهور صحة" حفتر

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الخميس 26 أبريل/ نيسان، أن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، سيصل إلى مدينة بنغازي اليوم.

بنغازي — سبوتنيك. قال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي، إن جميع أعضاء القيادة العامة من ضباط وجنود وأفراد وكذلك سكان مدينة بنغازي في انتظار وصول القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية إلى مدينة بنغازي الليبية شرقي البلاد.

وذكر العبيدي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أسباب عدم رد الجيش على الأنباء التي تداولت حول الحالة الصحية لحفتر، وإمكانية عودته لممارسة عمله الطبيعي.

© Sputnik . Vladimir Astapkovitch شقيق حفتر يكشف تفاصيل جديدة عن حالته الصحية

وأضاف مدير المكتب الإعلامي أن "تلك الإشاعات والحملة الإعلامية التي شنتها بعض القنوات والتيارات الإسلامية المتشددة على قوات الجيش الليبي والقائد العام كانت لها أهمية كبيرة في معرفة العدو والمتخاذلين مع قوات الجيش، تلك الإشاعات جعلتنا نتحرك عسكريا في عدة اتجاهات أهمها مدينة درنة".

وتابع العبيدي "قمنا بالعديد من المهمات العسكرية والأمنية في هذا الصدد في عدة مدن ليبية، وهذا كان سبب الصمت بمكتب الإعلام للقيادة العامة للجيش".

وأضاف "تجاهلنا هذه الادعاءات ولم نرد على مثل هذه الإشاعات والحملات الإعلامية التي شنتها الجماعات التي تسعى إلى تدمير الجيش الليبي"، متابعا "نحن لا نقوم بأي عمل إلا من خلال تعليمات عسكرية من القائد العام للجيش الليبي، وصمتنا كان ضمن خطة عسكرية متفق عليها".

وذكر العبيدي أن "هناك تجهيزات عسكرية وأمنية خاصة في مدينة درنة ستعلن في حينها من قبل القائد العام للجيش الليبي"، مشيرا إلى أن "التحركات التي قامت بها وحدات الجيش الليبي على حدود مدينة درنة كانت تجري وفق تعليمات عسكرية من القائد العام للجيش الليبي".

وكان القائد العام للجيش الليبي قد أمر بإنهاء المهلة "للعناصر والجماعات الإرهابية" داخل مدينة درنة والبدء في اتخاذ كافة التجهيزات العسكرية لدخول وتحرير المدينة.

كما أعلن رئيس الأركان للجيش الليبي الفريق، عبد الرزاق الناظوري، قبل أيام البدء في العملية العسكرية لمدينة درنة.

وكانت وسائل إعلام قد تناقلت أنباء متضاربة عن الحالة الصحية لخليفة حفتر، وذكر بعضها أنه دخل في غيبوبة لن يستطيع بعدها ممارسة مهامه.