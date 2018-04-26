أخو الملك سلمان يظهر بصورة جديدة... وبناته يعلقن بتلك الكلمات

*وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ *فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ*….. ان الله قادر على كل شيء. #أبوي pic.twitter.com/7pm9bI0490— AlJoharah Talal Alsaud (@JoharahTalal) April 25, 2018
وعلقت جوهرة على الصورة الجديدة التي تجمعها بوالدها، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بالآية القرآنية "وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ".
اللهم اشفي والدي طلال بن عبدالعزيز— ريما بنت طلال (@Rima_Talal) April 25, 2018
شفاءً ليس بعده سقماً أبدا…
اللهم خذ بيده..اللهم احرسه بعينك التي لا تنام يارب العالمين@TalalAbdulaziz pic.twitter.com/gPbppADEcF
وكانت آخر صورة متداولة للأمير طلال التقطها له نجله الأمير عبد العزيز وهو يطالع إحدى الصحف، ونشرها في حسابه على "تويتر" في مارس/ آذار الماضي.
الله يحفظك 💙— عبدالعزيز بن طلال (@AAzizTalal) March 29, 2018
God bless you pic.twitter.com/5LR2PQDHvH
والأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، (87 عاما) هو الأخ غير الشقيق للملك السعودي الحالي سلمان بن عبد العزيز، والابن الثامن عشر في سلسلة أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، تولى وزارة المالية في عهد أخيه الملك سعود بن عبد العزيز ثم أصبح سفيراً للمملكة لدى فرنسا أواخر عهد الملك سعود، وعين بعدها وزيرا للمواصلات والاتصالات.
#TalalAbdulaziz الأمير طلال فكره مختلف من يومه، فهو من تزعم حركة الأمراء الأحرار التي نادت بالدستورية ولذلك نفي إلى مصر أيام جمال عبد الناصر— sumayah (@sumayahaziz) November 16, 2011
واستمر الأمير طلال بن عبد العزيز في ضيافة جمال عبد الناصر، حتى سمح له بالعودة في عهد الملك فيصل بشرط عدم تدخله في شؤون الدولة والحكم، ونشرت الصحف على لسانه ما يعني ذلك.
البيان الذي أعلن فيه طلال بن عبد العزيز نهاية حركة "الأمراء الأحرار" pic.twitter.com/5ayYNRW0re— كورنت (@GazanTweep) May 2, 2015
وفي نوفمبر 2011 أعلن استقالته من هيئة البيعة، ورفعها للملك عبد الله، وجاءت هذه الاستقالة بعد ثلاثة أسابيع من تعيين أخيه غير الشقيق الأمير نايف بمنصب ولي العهد، وبعد وفاة الأمير نايف وقيام الملك عبد الله بتعيين الأمير سلمان وليا للعهد قال إن هيئة البيعة لم تدع للاجتماع للتشاور حول هذا التعيين، وقال إن الملكيات العربية يجب أن تتغير إلى ملكيات دستورية لأن الممالك المطلقة لم تعد تواكب هذا العصر، وتوقع انهيار السعودية.
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