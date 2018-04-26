أخو الملك سلمان يظهر بصورة جديدة... وبناته يعلقن بتلك الكلمات

نشرت الأميرة جوهرة بنت طلال، شقيقة الأمير الوليد بن طلال، صورة جديدة لوالدها الأمير طلال بن عبد العزيز.

ويظهر الأمير طلال في الصورة جالسا على كرسي متحرك، بينما تجلس ابنته الأميرة جوهرة بجواره على الأرض.

*وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ *فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ*….. ان الله قادر على كل شيء. #أبوي pic.twitter.com/7pm9bI0490 — AlJoharah Talal Alsaud (@JoharahTalal) April 25, 2018

​وعلقت جوهرة على الصورة الجديدة التي تجمعها بوالدها، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بالآية القرآنية "وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ".

وتابعت في تغريدتها "أن الله قادر على كل شيء".

ومن جانبها نشرت شقيقتها الأميرة ريما بنت طلال تغريدة أخرى على حسابها الرسمي قالت فيها: "اللهم اشفي والدي طلال بن عبد العزيز شفاءً ليس بعده سقماً أبدا… اللهم خذ بيده..اللهم احرسه بعينك التي لا تنام يارب العالمين."

اللهم اشفي والدي طلال بن عبدالعزيز

شفاءً ليس بعده سقماً أبدا…

اللهم خذ بيده..اللهم احرسه بعينك التي لا تنام يارب العالمين@TalalAbdulaziz pic.twitter.com/gPbppADEcF — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) April 25, 2018

​وكانت آخر صورة متداولة للأمير طلال التقطها له نجله الأمير عبد العزيز وهو يطالع إحدى الصحف، ونشرها في حسابه على "تويتر" في مارس/ آذار الماضي. الله يحفظك 💙



God bless you pic.twitter.com/5LR2PQDHvH — عبدالعزيز بن طلال (@AAzizTalal) March 29, 2018 ​والأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، (87 عاما) هو الأخ غير الشقيق للملك السعودي الحالي سلمان بن عبد العزيز، والابن الثامن عشر في سلسلة أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، تولى وزارة المالية في عهد أخيه الملك سعود بن عبد العزيز ثم أصبح سفيراً للمملكة لدى فرنسا أواخر عهد الملك سعود، وعين بعدها وزيرا للمواصلات والاتصالات.

وبحسب موقع المعرفة ، فقد غادر الأمير طلال بن عبد العزيز المملكة ثم سحب منه جواز سفره الدبلوماسي إبان عهد الملك سعود لتبنيه فكرة عمل دستور مكتوب يحدد صلاحيات الملك ويعطي حقوقا واضحة للمواطن.

وفي عام 1958 أسس مع أربعة من إخوته "حركة الأمراء الأحرار"، وذلك بسبب التوترات الحاصلة بين الملك سعود والأمير فيصل، وغادر إلى مصر ونزل في ضيافة الرئيس المصري وقتها جمال عبد الناصر.

و"حركة الأمراء الأحرار" كانت تدعو إلى حكم ملكي دستوري برلماني وفصل الأسرة المالكة عن الحكومة، وتأمين انتخابات شعبية عامة، وأسست الحركة مجلة خاصة كانت تصدر من بيروت.

#TalalAbdulaziz الأمير طلال فكره مختلف من يومه، فهو من تزعم حركة الأمراء الأحرار التي نادت بالدستورية ولذلك نفي إلى مصر أيام جمال عبد الناصر — sumayah (@sumayahaziz) November 16, 2011