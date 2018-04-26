مقتل سبعة أشخاص في مواجهات بين الجيش اليمني ومسلحين

سقط سبعة يمنيين بين قتيل وجريح بتصاعد حدة المواجهات بين قوات تابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومسلحي "كتائب أبو العباس" في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وذكر مصدر محلي في محافظة تعز، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، أن "مواجهات عنيفة تدور بين قوات محور تعز ومسلحي القيادي السلفي المصنف ضمن ممولي تنظيمي "داعش" و"القاعدة" بالتزامن مع مواجهات قرب مقرات أمنية شرق المدينة وقصف متبادل من قلعة القاهرة وقرى صبر وعمليات قنص في حي النسيرية وشارع جمال أسفرت عن سقوط قتيلين بينهم بائع قات في حي المصلى وإصابة ثلاثة آخرين".

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وأضاف "تاجر يدعى مروان المخلافي قتل وأصيب شقيقه وآخرون باستهداف منزلهم في وادي القاضي في المدينة".

يذكر أن محافظ تعز أمين محمود وجه مطلع الأسبوع الجاري حملة عسكرية بتسلم المكاتب الحكومية من قبضة المسلحين الذين رفضوا إخلاءها.

إلا أن مصدراً أبلغ وكالة "سبوتنيك" أن الهدف من الحملة القبض على مسلحين يشتبه تورطهم في اغتيال مسؤول ملف الاحتجاز في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن حنا لحود في 21 أبريل/ نيسان الجاري بمنطقة الضباب غرب تعز.