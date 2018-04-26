اليمن... مقتل وإصابة 11 باشتباكات في تعز والجوف

صنعاء — سبوتنيك. وتزامنت الاشتباكات مع مواجهات أخرى في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "أن مقاتلي جماعة "أنصار الله" شنوا اليوم الخميس 26 أبريل/ نيسان، هجوما على مواقع لقوات هادي في تبة الخزان بمديرية حيفان جنوب محافظة تعز".
وسقط 5 قتلى وجرحى بمواجهات بين قوات الرئيس هادي و"أنصار الله" شرق محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
وأفاد المصدر العسكري أن هجوما نفذه مقاتلو "أنصار الله" على مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف، أدى إلى وقوع قتيلين و3 جرحى".
وقُتل 4 جنود من قوات الرئيس هادي برصاص "أنصار الله" في محافظة مارب شمال شرقي اليمن.
واستهدف مقاتلو "أنصار الله" قوات للرئيس هادي بعمليات قنص في وادي الزغن بمديرية صرواح غرب مأرب، أسفرت عن مقتل 4 جنود، بحسب المصدر.
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