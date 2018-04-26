اليمن... مقتل وإصابة 11 باشتباكات في تعز والجوف

سقط 11 يمنيا ما بين قتيل وجريح في المعارك، التي دارت بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، ومقاتلي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وتزامنت الاشتباكات مع مواجهات أخرى في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "أن مقاتلي جماعة "أنصار الله" شنوا اليوم الخميس 26 أبريل/ نيسان، هجوما على مواقع لقوات هادي في تبة الخزان بمديرية حيفان جنوب محافظة تعز".

© Sputnik . Стрингер اليمن: 42 غارة للتحالف العربي على 5 محافظات

ولفت إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة 6 من قوات الرئيس هادي، مشيرا إلى تجدد المواجهات في مديرية جبل حبشي جنوب غربي تعز إثر هجوم لمقاتلي " أنصار الله" على مواقع عسكرية لقوات الرئيس هادي.

وسقط 5 قتلى وجرحى بمواجهات بين قوات الرئيس هادي و"أنصار الله" شرق محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وأفاد المصدر العسكري أن هجوما نفذه مقاتلو "أنصار الله" على مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف، أدى إلى وقوع قتيلين و3 جرحى".

وقُتل 4 جنود من قوات الرئيس هادي برصاص "أنصار الله" في محافظة مارب شمال شرقي اليمن.

واستهدف مقاتلو "أنصار الله" قوات للرئيس هادي بعمليات قنص في وادي الزغن بمديرية صرواح غرب مأرب، أسفرت عن مقتل 4 جنود، بحسب المصدر.