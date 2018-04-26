سوريا تدين بشدة اغتيال صالح الصماد

أعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية أن سوريا تدين بشدة اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، صالح الصماد.

أدانت سوريا بشدة اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، صالح الصماد، "بآلة القتل السعودية" مؤكدة في الوقت ذاته أن المشروع السعودي في اليمن آيل للسقوط لا محالة كما هو حال مشروعهم المهزوم في سوريا. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا ".

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح للوكالة اليوم الخميس: تدين الجمهورية العربية السورية بشدة اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصماد بآلة قتل النظام الوهابي السعودي.

وأضاف المصدر "إن هذه الجريمة البشعة لآل سعود تأتي استمرارا للمحرقة التي يرتكبها بحق الشعب اليمني والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية والمنجزات التي حققها وإزهاق حياة عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء."

وختم المصدر تصريحه بالقول إن المشروع السعودي في اليمن آيل للسقوط لا محالة كما هو حال مشروعهم المهزوم في سوريا وإن الشعب اليمني الأبي الذي لم يرضخ في تاريخه لأي قوة خارجية سيعرف كيف يواجه هذا العدوان السعودي بصموده ويحافظ على سيادة واستقلال ووحدة اليمن.