فنان سعودي يشكر ولي العهد (فيديو)

وقال الفنان في لقاء له على قناة "روتانا خليجية" في برنامج "ساعة شباب": "قمت بالغناء في اليونسكو ثلاث مرات… وسمو ولي العهد فتح المجال لإبداع الشباب".
وأضاف: "نشكر ولي العهد لإتاحته فرصة الغناء للفنانين الشباب في المنتزهات والمطاعم".
الفنان#محمد_هاشم: نشكر ولي العهد لإتاحته فرصة الغناء للفنانين الشباب في المنتزهات والمطاعم#ساعة_شباب#روتانا_خليجية pic.twitter.com/PKueqyYV1t— ساعة شباب (@sa3etshabab) April 26, 2018
يذكر أن الفنان السعودي قد طرح هذا العام أولى أغنيات ألبومه الجديد.
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