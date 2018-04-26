فنان سعودي يشكر ولي العهد (فيديو)

قدم الفنان السعودي محمد هاشم شكرا لولي العهد محمد بن سلمان، لأنه سمح للفنانين بالغناء في الأماكن العامة.

وقال الفنان في لقاء له على قناة "روتانا خليجية" في برنامج "ساعة شباب": "قمت بالغناء في اليونسكو ثلاث مرات… وسمو ولي العهد فتح المجال لإبداع الشباب".

وأضاف: "نشكر ولي العهد لإتاحته فرصة الغناء للفنانين الشباب في المنتزهات والمطاعم".

الفنان#محمد_هاشم: نشكر ولي العهد لإتاحته فرصة الغناء للفنانين الشباب في المنتزهات والمطاعم#ساعة_شباب#روتانا_خليجية pic.twitter.com/PKueqyYV1t — ساعة شباب (@sa3etshabab) April 26, 2018

يذكر أن الفنان السعودي قد طرح هذا العام أولى أغنيات ألبومه الجديد.