رسميا... الإعلان عن عودة حفتر إلى بنغازي

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الخميس 26 أبريل/ نيسان، عن وصول القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي شرقي البلاد، قادما من القاهرة.

وأضاف البيان أنه "كان في استقباله على أرض مطار بنينا بنغازي الدولي وفد رفيع المستوى من قيادات وضباط المؤسسات العسكرية والأمنية من كامل ربوع ليبيا، بالإضافة إلى أعيان ومشائخ القبائل الليبية".

© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy, File الجيش الليبي يكشف أسباب عدم رده على أنباء "تدهور صحة" حفتر

ومضى البيان "جاء ذلك وسط احتفالات شعبية كبيرة تشهدها مدينة بنغازي، وباقي المدن الليبية الأخرى احتفالا بقدومه إلى أرض الوطن".

وكانت تقارير عديدة قد تداولت صورا ومقاطع فيديو لوصول حفتر إلى بنغازي، من رحلة علاج استمرت لنحو أسبوعين في العاصمة باريس.

يذكر أن تقارير عديدة تحدثت في الفترة الأخيرة عن الحالة الصحية للمشير خليفة حفتر، وأشارت إلى تدهور حالته الصحية، وربما دخوله في غيبوبة، وحتى وفاته، ولكن مصادر ليبية عديدة، أكدت أنه لا يزال يتمتع بكامل صحته، وأنها مجرد وعكة خفيفة وسيعود إلى قيادة الجيش الليبي مجددا.