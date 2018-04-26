بالفيديو... أول خطاب لحفتر بعد شائعات وفاته

وصل المشير خليفة حفتر، مساء اليوم، إلى مدينة بنغازي قادما من مصر، بعد فترة علاجية قضاها خارج البلاد.

وفي أول ظهور له، أذاعته قناة "الحدث الليبية" المقربة من القيادة أمام جمع من العسكريين، قال: "إننا لن نقف حتى نحقق ما استشهد من أجله الرجال في ميادين القتال".

وأضاف:

أطمئن الجميع أنني بصحة جيدة، ولست مسؤولا بالرد عن الترهات التي أطلقتها جماعات كانت تعتقد أنها تصل لمرادها.

وتابع: "أصبحت الثقة كبيرة جداً في شعبنا، ولولا ثقة شعبنا ما ضحينا بفرد واحد، ونحن قطعنا العهد أن نحقق آمال الشعب، ولابد أن تكون ليبيا خالية من المجموعات التي تعكر صفو الليبيين".

يذكر أن تقارير عديدة تحدثت في الفترة الأخيرة عن الحالة الصحية للمشير خليفة حفتر، وأشارت إلى تدهور حالته الصحية، وربما دخوله في غيبوبة، وحتى وفاته، ولكن مصادر ليبية عديدة، أكدت أنه لا يزال يتمتع بكامل صحته، وأنها مجرد وعكة خفيفة وسيعود إلى قيادة الجيش الليبي مجددا.