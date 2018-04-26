"أنصار الله" تكبد قوات هادي خسائر فادحة

صنعاء — سبوتنيك . قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة " أنصار الله ": "إن مسلحي أنصار الله صدوا اليوم الخميس 26 أبريل/ نيسان، محاولات زحف عدة مسندة بغارات لطيران التحالف باتجاه منطقة مندبة".

وأكدت على "سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف قوات الرئيس هادي خلال كسر محاولات الزحف التي لم تحقق أي تقدم ميداني".

وأضافت "أن قصفا صاروخيا ومدفعيا شنه مسلحو أنصار الله على تجمعات لقوات الرئيس هادي في منفذ علب الحدودي والتباب السود وتبة الخزان في عسير، وخلف منفذ الطوال بقطاع جيزان".

يذكر أن السعودية صنفت أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي كيانين و11 شخصية يمنية، بينها القيادي عادل عبده فارع المعروف بـ"أبو العباس"، كممولين وداعمين لتنظيمي "داعش" "والقاعدة" الإرهابيين والمحظورين في روسيا.

وتقاتل كتائب "أبو العباس" في صفوف قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في عدد من جبهات محافظة تعز ضمن قوات اللواء 35 مدرع ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).